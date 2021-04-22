Из-за расовых протестов, которые начались в США после убийства Джорджа Флойда, МОК призвали пересмотреть правило №50 Олимпийской хартии. Оно запрещает любую политическую, расовую и религиозную пропаганду во время соревнований.
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Глава комиссии спортсменов организации Кирсти Ковентри, которая занималась пересмотром этого правила, заявила, что большинство атлетов выступили против любых протестов на территории, где проходят соревнования, и во время церемонии награждения. В голосовании приняли участие более 3,5 тысячи спортсменов, 70% из которых не поддержали отмену правила №50.
Ковентри отметила, что участники Олимпиады, которые проигнорируют этот запрет, будут наказаны.
Когда состоится Олимпиада
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. И после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.