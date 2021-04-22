Из-за расовых протестов, которые начались в США после убийства Джорджа Флойда, МОК призвали пересмотреть правило №50 Олимпийской хартии. Оно запрещает любую политическую, расовую и религиозную пропаганду во время соревнований.

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Глава комиссии спортсменов организации Кирсти Ковентри, которая занималась пересмотром этого правила, заявила, что большинство атлетов выступили против любых протестов на территории, где проходят соревнования, и во время церемонии награждения. В голосовании приняли участие более 3,5 тысячи спортсменов, 70% из которых не поддержали отмену правила №50.

Ковентри отметила, что участники Олимпиады, которые проигнорируют этот запрет, будут наказаны.

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