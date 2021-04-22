Через расові протести, які почалися в США після вбивства Джорджа Флойда, МОК закликали переглянути правило №50 Олімпійської хартії. Воно забороняє будь-яку політичну, расову та релігійну пропаганду під час змагань.

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Глава комісії спортсменів організації Кірсті Ковентрі, яка займалася переглядом цього правила, заявила, що більшість атлетів виступили проти будь-яких протестів на території, де проходять змагання, і під час церемонії нагородження. У голосуванні взяли участь більше 3,5 тисяч спортсменів, 70% з яких не підтримали скасування правила №50.

Ковентрі зазначила, що учасники Олімпіади, які проігнорують цю заборону, будуть покарані.

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