Эти номера будут предназначены для спортсменов и персонала, которые имеют симптомы заболевания, но не нуждаются в госпитализации. Планируется, что они вообще проведут в отеле 10 дней на карантине. Олимпийский комитет рассматривает возможность зарезервировать весь отель для этой потребности.

Не пропустите Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена из-за пандемии коронавируса

Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, где будет предусмотрена защита водителей от заражения, чтобы транспортировать пациентов с COVID-19 в гостиницу.

К слову. Спортсмены будут проходить тесты на коронавирус каждые четыре дня. Дополнительные рекомендации по карантину и тестированиям будут обнародованы позже.

Когда состоится Олимпиада