Эти номера будут предназначены для спортсменов и персонала, которые имеют симптомы заболевания, но не нуждаются в госпитализации. Планируется, что они вообще проведут в отеле 10 дней на карантине. Олимпийский комитет рассматривает возможность зарезервировать весь отель для этой потребности.
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Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, где будет предусмотрена защита водителей от заражения, чтобы транспортировать пациентов с COVID-19 в гостиницу.
Когда состоится Олимпиада
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новые даты проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене Игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.