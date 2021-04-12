Ці номери будуть призначені для спортсменів та персоналу, які мають симптоми захворювання, але не потребують госпіталізації. Планується, що вони загалом проведуть у готелі 10 днів на карантині. Олімпійський комітет розглядає можливість зарезервувати весь готель для цієї потреби.

Не пропустіть Естафета олімпійського вогню в Осаці скасована через пандемію коронавірусу

Також планується підготувати до 30 спеціальних автомобілів, де буде передбачений захист водіїв від зараження, щоб транспортувати пацієнтів із COVID-19 до готелю.

До слова. Спортсмени будуть проходити тести на коронавірус кожні чотири дні. Додаткові рекомендації по карантину і тестування будуть оприлюднені пізніше.

Коли відбудеться Олімпіада