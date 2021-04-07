Губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура объявил об отмене проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона.

Сначала организаторы отменили проведение марафона в городе Осака из-за карантина – в городе резко возросло количество инфицированных коронавирусом. А власти префектуры попросили местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

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Но потом решили не проводить марафон олимпийского огня на дорогах всей префектуры. Он должен был там состояться 13 и 14 апреля. Вместо того, олимпийский огонь пронесут в одном из парков города Суйта, но без зрителей.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в префектуре Фукусима. Олимпийский огонь должен пройти по территории всех 47 префектур в Японии. Открытие Олимпийских игр запланировано на 23 июля в Токио. Соревнования продлятся до 8 августа.