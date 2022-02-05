На Олимпиаде побит еще один рекорд: конькобежка из Нидерландов переписала историю

На зимних Олимпийских играх в Пекине установлен уже второй рекорд. Нидерландская конькобежка Ирен Схаутен побила олимпийский рекорд, который держался 20 лет.

Рекорд держался 20 лет

В субботу, 5 февраля, на Играх в Пекине разыграли первые медали по конькобежному спорту, сообщает 24 канал. Первыми за медали сражались женщины на дистанции 3000 метров.

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Представительница Нидерландов Ирен Схаутен, которая выиграла "бронзу" на прошлом чемпионате мира по этой дисциплине, получила золотую награду.

Она опередила чемпионку Европы 2018 года итальянку Франческу Лоллобриджиду.

Схаутен впервые в карьере удалось стать олимпийской чемпионкой. Она побила олимпийский рекорд немки Клаудии Пехштайн (3:57.70), который держался с 2002 года, показав время 3:56.93.

49-летняя Пехштайн также приняла участие в соревнованиях. Пятикратная олимпийская чемпионка, которая в восьмой раз поехала на Олимпиаду, финишировала на последнем 20-м месте.

"Бронзу" сенсационно завоевала канадка Изабель Вайдеман.

Конькобежный спорт, результаты (женщины, 3000 метров)

1. Ирен Схаутен (Нидерланды) 3:56.93

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) 3:58.06

3. Изабель Вайдеман (Канада) 3:58.64