Рекорд держался 20 лет
В субботу, 5 февраля, на Играх в Пекине разыграли первые медали по конькобежному спорту, сообщает 24 канал. Первыми за медали сражались женщины на дистанции 3000 метров.
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Представительница Нидерландов Ирен Схаутен, которая выиграла "бронзу" на прошлом чемпионате мира по этой дисциплине, получила золотую награду.
Она опередила чемпионку Европы 2018 года итальянку Франческу Лоллобриджиду.
Схаутен впервые в карьере удалось стать олимпийской чемпионкой. Она побила олимпийский рекорд немки Клаудии Пехштайн (3:57.70), который держался с 2002 года, показав время 3:56.93.
"Бронзу" сенсационно завоевала канадка Изабель Вайдеман.
Конькобежный спорт, результаты (женщины, 3000 метров)
1. Ирен Схаутен (Нидерланды) 3:56.93
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) 3:58.06
3. Изабель Вайдеман (Канада) 3:58.64