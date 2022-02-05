Рекорд тримався 20 років

У суботу, 5-го лютого, на Іграх у Пекіні розіграли перші медалі з ковзанярського спорту, повідомляє 24 канал. Першими за медалі боролися жінки на дистанції 3000 метрів.

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Представниця Нідерландів Ірене Схаутен, яка виграла "бронзу" на минулому чемпіонаті світу в цій дисципліні, здобула золоту нагороду.

Вона випередила чемпіонку Європи 2018 року італійку Франческу Лоллобриджиду.

Схаутен уперше в кар'єрі вдалося стати олімпійською чемпіонкою. Вона побила олімпійський рекорд німкені Клаудії Пехштайн (3:57.70), який тримався з 2002 року, показавши час 3:56.93.

Цікаво. 49-річна Пехштайн також взяла участь у змаганнях. П'ятиразова олімпійська чемпіонка, яка восьмий раз поїхала на Олімпіаду, фінішувала на останньому 20-у місці.

"Бронзу" сенсаційно здобула канадка Ізабель Вайдеман.

Ковзанярський спорт, результати (жінки, 3000 метрів)

1. Ірене Схаутен (Нідерланди) 3:56.93

2. Франческа Лоллобриджида (Італія) 3:58.06

3. Ізабель Вайдеман (Канада) 3:58.64

Варте уваги. Китайська пара фігуристів Суй Веньцзин та Хань Цун встановили новий світовий рекорд у змаганнях спортивних пар. У парній короткій програмі вони набрали рекордні 82,83 бала.