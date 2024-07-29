В понедельник, 29 июля, происходит много соревнований с участием украинских спортсменов. Одной из них является фехтовальщица Ольга Харлан.
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Харлан в четвертьфинале
Украинская фехтовальщица в 1/8 финала победила представительницу Азербайджана Анной Баштой, которая до 2019 выступала под российским флагом. Поединок завершился со счетом 6:15 в пользу Ольги Харлан.
Отметим, что поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.