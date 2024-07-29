У понеділок, 29 липня, відбувається багато змагань за участю українських спортсменів. Однією з них є фехтувальниця Ольга Харлан.

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Харлан у чвертьфіналі

Українська фехтувальниця у 1/8 фіналу перемогла представницю Азербайджану Анною Баштою, яка до 2019 виступала під російським прапором. Поєдинок завершився з рахунком 6:15 на користь Ольги Харлан.

Довідка. У чвертьфіналі Олімпіади-2024 у фехтуванні на шаблях українка змагатиметься проти угорки Анни Мартон.

Відзначимо, що поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.