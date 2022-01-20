На Олимпиаде-2022 спортсменам в случае протестов будут грозить серьезные наказания

Любые действия спортсмена на Олимпийских играх в Пекине, которые противоречит олимпийскому духу или китайским законам, будут подлежать наказанию. Спортсмена могут даже лишить аккредитации.

Очередные правила на Олимпиаде-2022

Об этом заявил заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу в ответ на вопрос о возможности протестов на Олимпиаде.

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Я уверен, любое проявление, которое соответствует олимпийскому духу, будет защищено. Любое поведение или действия, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию,

– заявил Ян Шу на пресс-конференции.

В случае нарушения спортсмен может быть лишен аккредитации. Также могут быть предусмотрены другие санкции.

Бойкот Олимпиады-2022

5 стран заявили, что не поедут на Игры в Пекин.

Сначала об этом сообщили Соединенные Штаты. Мол, их чиновники не поедут в Китай из-за нарушения прав человека в стране.

К США присоединилась Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также обеспокоен "нарушением прав человека" в китайской провинции Синьцзян.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Впоследствии о бойкоте Игр объявила Канада.

В Японии тоже заверили, что правительственная делегация страны не поедет на Олимпийские игры в Пекине.

Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.