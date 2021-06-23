Организаторы Олимпийских игр в Токио запретили зрителям употреблять алкоголь

23 июня 2021 , 12:00
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Источник:

"Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио запретил алкоголь в местах проведения. Решение аргументировали принятием мер для противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщил президент оргкомитета Сейко Хашимото. Он добавил, что один из спонсоров Олимпиады, Asahi Breweries, согласился с решением организаторов соревнований.

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Уточняется, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями по борьбе с COVID-19 для обладателей билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 градусов и выше будет запрещен вход на соревнования.

Когда состоится Олимпиада

  • Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
  • Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
  • Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
  • Однако власти Японии опровергли эту информацию.
Автор: Юрій Семенюк