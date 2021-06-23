Об этом сообщил президент оргкомитета Сейко Хашимото. Он добавил, что один из спонсоров Олимпиады, Asahi Breweries, согласился с решением организаторов соревнований.

К слову На Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку Black Lives Matter

Уточняется, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями по борьбе с COVID-19 для обладателей билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 градусов и выше будет запрещен вход на соревнования.

Когда состоится Олимпиада