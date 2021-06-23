Об этом сообщил президент оргкомитета Сейко Хашимото. Он добавил, что один из спонсоров Олимпиады, Asahi Breweries, согласился с решением организаторов соревнований.
К слову На Олимпиаде в Токио запретили преклонять колено в поддержку Black Lives Matter
Уточняется, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями по борьбе с COVID-19 для обладателей билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 градусов и выше будет запрещен вход на соревнования.
Когда состоится Олимпиада
- Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но после совещания премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха было принято решение о переносе Олимпийских игр-2020 на 2021 год.
- Новая дата проведения соревнований – с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры, соответственно, состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года.
- Информация об отмене игр в Токио появилась в британском издании The Times. Об этом издание сообщало со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
- Однако власти Японии опровергли эту информацию.