Про це повідомив президент оргкомітету Сейко Хашимото. Він додав, що один зі спонсорів Олімпіади, Asahi Breweries, погодився з рішенням організаторів змагань.

До слова На Олімпіаді в Токіо заборонили схиляти коліно в підтримку Black Lives Matter

Уточнюється, що алкоголь не буде продаватися на місці. Також не можна буде пронести алкоголь із собою.

Крім того, відповідно до рекомендацій з боротьби з COVID-19 для власників квитків на Олімпіаду, людям з температурою тіла 37,5 градусів і вище буде заборонений вхід на змагання.

Коли відбудеться Олімпіада