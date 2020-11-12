Олімпіада у Токіо відбудеться з вболівальниками
Олімпійські ігри у 2021 році у Токіо таки зможуть відвідати глядачі. Японія розглядає варіант допустити на трибуни місцевих об'єктів обмежену кількість вболівальників.
Останніми днями спостерігається позитивна динаміка щодо підготовки Олімпійських ігор у Японії. Спершу було повідомлено, що у березні наступного року розпочнеться тестування об'єктів, а тепер головний виконавчий директор змагань Тоширо Муто заявив, що фанати зможуть відвідати Олімпіаду, повідомляє Associated Press.
До теми Підготовка до Олімпіади 2021 року: Японія проведе тестові змагання
Глядачі відвідають Олімпіаду
Зараз для всіх іноземців, які прибувають у Японію введений обов'язковий двотижневий карантин. Чи потрібно буде фанатам, які захочуть побачити Олімпіаду на власні очі, відсиджувати 14 днів на самоізоляції наразі не повідомляється. Все буде залежати від ситуації з пандемією коронавірусу у країні.
Швидше за все вболівальникам пощастить і їх вдасться таки оминути такі незручності. Організатори та Міжнародний олімпійський комітет дали собі час до весни 2021 року, щоб розробити план дій для всіх глядачів з інших країн.
Додамо, що нещодавно Японія успішно провела змагання зі спортивної гімнастики, які відбулись 8 листопада з глядачами на трибунах.
Станом на 11 листопада добова захворюваність на коронавірус у Японії склала 1173 людини.
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