Олимпиада для Украины завершена: гимнастки заняли 7 место в командном многоборье

8 августа 2021 , 10:31
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Источник:

24 канал

Вот и завершили выступления на Олимпиаде украинские спортсмены. Художественные гимнастки стали последними, кто представлял Украину на соревнованиях, и заняли высокое 7 место.

Предпоследнее место в Токио

На Олимпийских играх 2020 в Токио состоялся финал по командному многоборью в художественной гимнастике. Все команды должны были снова повторить два упражнения: с пятью мячами и смешанное – с тремя обручами и двумя парами булав.

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В финал украинки квалифицировались с шестого места.

Кто представлял Украину

  • Анастасия Возняк
  • Ева Мелещук
  • Мария Высочанская
  • Мариола Бондарчук
  • Дарья Дуда

Первое упражнение с мячами было не слишком удачным для украинок. Украинские гимнастки теряли предметы в начале упражнения, которые сбили их синхронность. За это выступление они получили 40.35 балла. В итоге – лишь последняя 8-я позиция среди восьми стран.

В миксте под "Лебединое озеро" украинки снова не смогли справиться идеально – потеряли булавы. Судьи оценили их выступление на 37.25.

  • По итогам двух упражнений Украина имела в своем активе 77.6 и заняла 7 место, опередив японок, которые выступили еще хуже.

Олимпийскими чемпионками впервые в истории стали гимнастки из Болгарии. "Серебро" взяли представительницы ОКР, а тройку призеров замкнули итальянки.

Призеры соревнований

1. Болгария – 92.1
2. ОКР – 90.7
3. Италия – 87.7
...
7. Украина – 77.6

Это был последний финал с участием украинских спортсменов. Украина завершила выступления в Токио с 19 наградами – одним "золотом", 6 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Автор: Софія Кулай