Трое из них были представлены в одиночном разряде женского турнира по теннису. В нем принимали участие: Диана Шнайдер, Мира Андреева и Екатерина Александрова, пишет 24 Канал.

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Провал "нейтральных" теннисисток

Свой путь на Играх-2024 они начали 28 июля. А уже на следующий день – все покинули турнир.

Андреева и Александрова вылетели еще в первом круге, уступив Магде Линетт из Польши и китаянке Юань Юэ соответственно. Шнайдер сумела выиграть один матч, но в 1/16 финала проиграла Сию Ван.

К слову. Среди мужчин на турнире остались россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, которые в следующем раунде сыграют против Себастьяна Офнера и Карлоса Алькараса соответственно.

Отметим, что Украину в 1/8 финала будут представлять сразу две теннисистки в одиночном разряде. Элина Свитолина встретится с Барборой Крейчиковой, а Марта Костюк сыграет с Марией Саккари.