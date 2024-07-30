Троє з них були представлені в одиночному розряді жіночого турніру з тенісу. В ньому брали участь: Діана Шнайдер, Міра Андрєєва та Катєріна Алєксандрова, пише 24 Канал.

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Провал "нейтральних" тенісисток

Свій шлях на Іграх-2024 вони розпочали 28 липня. А вже наступного дня – всі залишили турнір.

Андрєєва та Александрова вилетіли ще в першому колі, поступившись Магді Лінетт з Польщі та китаянці Юань Юе відповідно. Шнайдер зуміла виграти один матч, але в 1/16 фіналу програла Сію Ван.

До слова. Серед чоловіків на турнірі залишилися росіяни Даніїл Мєдвєдєв і Роман Сафіуллін, які в наступному раунді зіграють проти Себастьяна Офнера та Карлоса Алькараса відповідно.

Зазначимо, що Україну в 1/8 фіналу представлятимуть одразу дві тенісистки в одиночному розряді. Еліна Світоліна зустрінеться з Барборою Крейчиковою, а Марта Костюк зіграє з Марією Саккарі.