На Играх-2024 в Париже состоялся финал в стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 50 метров с трех позиций. Сборную Украины представлял призер Рио-2016 Сергей Кулиш.

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Реакция Зеленского на вторую медаль Украины

Украинец завершил соревнования со вторым результатом и завоевал для нашей команды серебряную медаль. Это вторая награда сборной Украины на Олимпийских играх.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное выступление Сергея Кулиша. Он поздравил спортсмена с серебряной наградой и поддержал всю команду наших олимпийцев.

Вторая медаль для Украины на Олимпийских играх! Поздравляем Сергея Кулиша с серебряной наградой и продолжаем поддерживать всех наших спортсменов,

– прокомментировал Зеленский.

Зеленский поздравил Кулиша с медалью / скриншот из сториз президента Украины

Справка. Отметим, что Олимпиада в Париже стала четвертой в спортивной карьере Кулиша. На Играх в Рио-2016 украинец завоевал "серебро" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Напомним, что первую медаль для Украины на Играх-2024 завоевала Ольга Харлан. Украинская фехтовальщица вырвала "бронзу" в противостоянии с кореянкой Чой Себин.