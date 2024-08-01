В четверг, 1 июля, состоялся финал по стрельбе из винтовки на расстоянии 50 метров. По результатам соревнований он завоевал серебряную медаль.

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Комментарий Кулиша после награждения

Стрелок признался, что он испытывает странные эмоции сейчас. В частности рассказал, что именно ему помогло завоевать олимпийскую медаль.

Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так. Даже трудно как-то рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают. Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это трудно. У нас такой вид спорт – более технический и статичный. Но как-то удалось – это не первый раз, поэтому опыт есть,

– рассказал Сергей Кулиш.

Справка. Олимпиада-2024 – вторая в карьере украинского стрелка. В своем дебюте в 2021 году он занял лишь 8 позицию.

Напомним, что первой олимпийской медалью для Украины стала "бронза" Ольги Харлан. В борьбе за третье место она победила Чой Себин.