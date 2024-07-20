"Надо драться до конца": Усик дал наставления украинским олимпийцам перед поездкой в Париж

Олимпийский чемпион Александр Усик посетил расположение сборной Украины. Прославленный боксер вдохновил наших олимпийцев на победы.

В пятницу, 26 июля, в Париже начнутся летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие 140 украинских спортсменов.

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Усик вдохновил олимпийцев на победы

В составе олимпийской сборной Украины в столицу Франции отправятся наши боксеры. Накануне отправления подготовительный лагерь посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Звезда мирового хевивейта тепло встретился с тренерами и боксерами украинской команды. Александр пообщался с членами сборной и дал несколько полезных советов.

Думайте о том, как получить награды и победы. Надо биться до конца. Мы уже это всем доказали,

– сказал Усик.

Усик встретился с олимпийцами: смотрите видео

Напомним, что в составе сборной Украины на Олимпиаду отправятся трое боксеров: Айдер Абдураимов (57 килограммов), Александр Хижняк (80 килограммов) и Дмитрий Ловчинский (92+ килограммов). Боксерский турнир в Париже состоится с 27 июля по 10 августа.

Кстати, на прошлых Олимпийских играх Александр Хижняк стал серебряным призером.

Как Усик стал олимпийским чемпионом