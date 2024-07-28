Забрали на сувениры: у Свитолиной на Олимпиаде украли кроссовки

Неприятная история случилась с Элиной Свитолиной во время подготовки к первому матчу на Олимпиаде. У звездной теннисистки неизвестные украли кроссовки.

Во время Олимпийских игр случилось уже несколько случаев краж. Одна из таких неприятных историй произошла с Элиной Свитолиной.

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Очередное ограбление на Играх

Об инциденте в эфире Суспільного рассказал пресс-секретарь Федерации тенниса Украины Юрий Сосновский.

"У Элины случилась небольшая неприятность. Вчера она оставила в раздевалке свои кроссовки, сегодня утром приехала, а их уже не было. Наверное, кто-то забрал на сувениры.

Главное не столько кроссовки, сколько специальная ортопедическая стелька. Она у нее не единственная, но все равно неприятность", – рассказал Сосновский.

Напомним, что в первом матче на Олимпийских играх Элина Свитолина победила представительницу Японии Моюку Учиджиму по итогу двух сетов – 6:2, 6:1.

В следующем раунде украинка будет играть с победительницей пары Джессика Пегула (США) – Виктория Голубич (Швейцария).