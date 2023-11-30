Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте сообщил фамилии девяти спортсменов, сменивших гражданство. Они примут участие в Олимпийских играх-2024. Среди перечня атлетов оказались трое россиян.
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Россияне поедут на Олимпиаду под чужими флагами
Исполком МОК освободил спортсменов от трехлетнего карантина после согласования соответствующих международных федераций. Среди россиян гражданство сменили: Валерия Любимова (велоспорт, Франция), Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль) и Георгий Тибилов (греко-римская борьба, Сербия).
В квалификационных соревнованиях эти спортсмены получили олимпийские лицензии, поэтому смогут принять участие в соревнованиях в Париже.
Список спортсменов, изменивших гражданство
- Джейми Копус – гребли – из Великобритании в США
- Лусиана Диниз – конный спорт – из Португалии в Бразилию
- Валерия Любимова – велоспорт – из России во Францию
- Оскар Нильсон-Жюльен – велоспорт – из Великобритании во Францию
- Коннор О'Лири – серфинг – из Австралии в Японию
- Кайла Санчес – плавание – от Канады до Филиппин.
- Георгий Тиблов – борьба – от России до Сербии
- Аселя Топрак – дзюдо – из Великобритании в Азербайджан
- Михаил Яковлев – велоспорт – из России в Израиль.
Напомним, что это не первый случай, когда российские спортсмены бегут из страны-агрессорки. Совсем недавно пара фигуристов Аннабель Морозов и Игорь Еременко заявили о своем выезде в США. Известные спортсмены планируют защищать цвета Франции.