Міжнародний олімпійський комітет на своєму офіційному сайті повідомив прізвища дев'яти спортсменів, які змінили громадянство. Вони візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024. Серед переліку атлетів опинилися троє росіян.

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Росіяни поїдуть на Олімпіаду під чужими прапорами

Виконком МОК звільнив спортсменів від трирічного карантину після погодження відповідних міжнародних федерацій. Серед росіян громадянство змінили: Валерія Любімова (велоспорт, Франція), Михайло Яковлєв (велоспорт, Ізраїль) та Георгій Тібілов (греко-римська боротьба, Сербія).

У кваліфікаційних змаганнях ці спортсмени здобули олімпійські ліцензії, а тому зможуть взяти участь у змаганнях в Парижі.

Список спортсменів, які змінили громадянство

Джеймі Копус – веслування – з Великобританії до США

Лусіана Дініз – кінний спорт – з Португалії до Бразилії

Валерія Любімова – велоспорт – з Росії до Франції

– велоспорт – з Росії до Франції Оскар Нільсон-Жюльєн – велоспорт – з Великобританії до Франції

Коннор О'Лірі – серфінг – з Австралії до Японії

Кайла Санчес – плавання – від Канади до Філіппін

Георгій Тіблов – боротьба – від Росії до Сербії

– боротьба – від Росії до Сербії Аселя Топрак – дзюдо – з Великобританії до Азербайджану

Міхаіл Яковлєв – велоспорт – з Росії до Ізраїлю.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли російські спортсмени тікають з країни-агресорки. Зовсім нещодавно пара фігуристів Аннабель Морозов та Ігор Єрьоменко заявили про свій виїзд до США. Відомі спортсмени планують захищати кольори Франції.