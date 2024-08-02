26 июля в Париже начались Олимпийские игры-2024. Уже неоднократно спортсмены признавались о неутешительных условиях в Олимпийской деревне.

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Плохие условия в Париже

Итальянский пловец рассказал, что их истощает жара из-за отсутствия кондиционера, а также пожаловался на питание.

В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены из-за этого съехали. Плохая еда, дождливая погода, жара при отсутствии кондиционера, проблемы со сном, питанием,

– рассказал Чеккон.

В частности он пожаловался и на состояние бассейна и отметил, что организация в Токио-2020 была лучше.

"К тому же "медленный" бассейн. Все это немного выматывает и не проходит бесследно. Я хочу подчеркнуть, что не пытаюсь оправдаться или "найти алиби", ведь условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все об этом знают. В Токио организация была лучше, но сложно превзойти японцев в этом", – добавил Томас Чеккон.

Отметим, что итальянский пловец на Олимпиаде-2024 завоевал "золото" на 100-метровке на спине и бронзовую медаль в эстафете вольным стилем на той же дистанции.