26 липня у Парижі розпочалися Олімпійські ігри-2024. Вже неодноразово спортсмени зізнавалися про невтішні умови в Олімпійському селищі.

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Погані умови у Парижі

Італійський плавець розповів, що їх виснажує спека через відсутність кондиціонера, а також поскаржився на харчування.

У селі немає кондиціонера, дуже спекотно, годують погано. Багато спортсменів через це з'їхали. Погана їжа, дощова погода, спека за відсутності кондиціонера, проблеми зі сном, харчуванням,

– розповів Чеккон.

Зокрема він поскаржився і на стан басейну та зазначив, що організація у Токіо-2020 була ліпше.

"До того ж "повільний" басейн. Все це трохи вимотує та не проходить безвісти. Я хочу наголосити, що не намагаюся виправдатися чи "знайти алібі", адже умови однакові для всіх. Але я хотів розповісти про це, бо, можливо, не всі про це знають. У Токіо організація була кращою, але складно перевершити японців у цьому", – додав Томас Чеккон.

Відзначимо, що італійський плавець на Олімпіаді-2024 завоював "золото" на 100-метрівці на спині та бронзову медаль в естафеті вільним стилем на тій же дистанції.