В Париже, в рамках Олимпийских игр-2024, состоялся финал по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди женщин с расстояния 50 метров. Швейцарка Кьяра Леоне показала очень хороший результат.

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Золотая медаль и рекорд Кьяры Леоне

Швейцарская спортсменка Кьяра Леоне получила "золото" в стрельбе из мелкокалиберной винтовки с расстояния 50 метров в трех положениях. Кроме этого, она также установила новый олимпийский рекорд (464.4).

Для Леоне эта победа стала первой на Олимпиаде, до этого она выигрывала на чемпионате мира. Серебряную медаль завоевала американка Мадалена Сейген, а третье место заняла китаянка Чжан Цюнюэ.

В соревнованиях среди мужчин "серебро" завоевал представитель олимпийской сборной Украины –Сергей Кулиш.