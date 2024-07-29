Судья удалил маму Дарьи Билодид в 1/8 финала: в чем причина

Судья удалил маму Дарьи Билодид, Светлану Кузнецову в 1/8 финала соревнований по дзюдо. Все из-за ее выкриков.

В понедельник, 29 июля, Дарья Билодид уступила сопернице из Японии и вылетела с Олимпиады-2024. Украинская дзюдоистка получила три "шидо" и была дисквалифицирована, пишет 24 канал.

Читайте также Драматический вылет Билодид с Игр-2024: онлайн-трансляция Олимпиады 29 июля

Маму Билодид удалили

Во время дополнительного времени боя с японкой Харукой Фунакубо, судья удалил маму и по совместительству тренера украинки Светлану Кузнецову из-за постоянных выкриков.

Дарья Билодид завершила свои выступления на Олимипаде-2024. Накануне турнира дзюдоистка говорила, что мечтает об олимпийском золоте.

Напомним, что Дарья Билодид является бронзовым призером Олимпиады-2022 в Токио.