Еще одна медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Илья Ковтун завоевывает "серебро"

В понедельник, 5 августа, запланирован еще один финал по спортивной гимнастике. Украинцы Илья Ковтун и Олег Верняев будут соревноваться на брусьях.

Сегодняшний финал станет последним на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике. Илья Ковтун и Олег Верняев попытаются снова вступить в борьбу за медали, пишет 24 канал.

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Второе серебро для Украины

Илья Ковтун долгое время держался на первой позиции, однако впоследствии китаец Цзоу Цзиньюань набрал большее количество баллов и подвинул украинского спортсмена на второе место.

Еще одним атлетом, который мог бы превзойти Ковтуна был японец Ока Шинсукей, однако он набрал меньшее количество баллов и получил "бронзу" Олимпиады-2024.

Это первая олимпийская медаль в карьере Ильи Ковтуна.

Олег Верняев совершил ошибку на "элементе Хейли", слетев с брусьев и занял 8 позицию.

Онлайн-трансляция спортивной гимнастики, брусья