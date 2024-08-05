Еще одна медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Илья Ковтун завоевывает "серебро"
В понедельник, 5 августа, запланирован еще один финал по спортивной гимнастике. Украинцы Илья Ковтун и Олег Верняев будут соревноваться на брусьях.
Сегодняшний финал станет последним на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике. Илья Ковтун и Олег Верняев попытаются снова вступить в борьбу за медали, пишет 24 канал.
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Второе серебро для Украины
Илья Ковтун долгое время держался на первой позиции, однако впоследствии китаец Цзоу Цзиньюань набрал большее количество баллов и подвинул украинского спортсмена на второе место.
Еще одним атлетом, который мог бы превзойти Ковтуна был японец Ока Шинсукей, однако он набрал меньшее количество баллов и получил "бронзу" Олимпиады-2024.Справка. Это первая олимпийская медаль в карьере Ильи Ковтуна.
Олег Верняев совершил ошибку на "элементе Хейли", слетев с брусьев и занял 8 позицию.
Онлайн-трансляция спортивной гимнастики, брусья
Представитель Японии Ока Шинсукей получил 15,300 баллов, заняв третью позицию. Илья Ковтун завоевывает серебряную медаль. Немец Лукас Даузер получил 13,700 баллов. Это шестая промежуточная позиция. Цзоу Цзиньюань получил 16,300 и подвинул Илью Ковтуна с первой позиции. Олег Верняев получил 13,300 баллов. Это промежуточное пятое место. Олег Верняев ошибся на "элементе Хейли" и упал со снаряда. Олег Верняев начинает свое выступление. Представитель Японии, Вагару Тонигава получил 14,1 балла. Представитель Турции Ферхат Арикан получил 15,100 баллов, заняв третью позицию. Илья Ковтун пока первый. Бохенг Жанх получил 15,100 и не обогнал украинца. Илья Ковтун получил оценку 15,500. Первым выступает Илья Ковтун.
"Серебро" для Украины!!!
Представитель Японии Ока Шинсукей получил 15,300 баллов, заняв третью позицию. Илья Ковтун завоевывает серебряную медаль.
Немец Лукас Даузер получил 13,700 баллов. Это шестая промежуточная позиция.
Цзоу Цзиньюань получил 16,300 и подвинул Илью Ковтуна с первой позиции.
Олег Верняев получил 13,300 баллов. Это промежуточное пятое место.
Олег Верняев ошибся на "элементе Хейли" и упал со снаряда.
Олег Верняев начинает свое выступление.
Представитель Японии, Вагару Тонигава получил 14,1 балла.
Представитель Турции Ферхат Арикан получил 15,100 баллов, заняв третью позицию. Илья Ковтун пока первый.
Бохенг Жанх получил 15,100 и не обогнал украинца.
Илья Ковтун получил оценку 15,500.
Первым выступает Илья Ковтун.