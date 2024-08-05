В целом он станет десятым на турнире. Атлеты будут соревноваться в 21 виде спорта, из которых девять будут с медалями на кону, пишет 24 Канал.

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Новый день на играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в семи видах спорта. Три из них могут принести нашей стране награды.

Первым "сине-желтую" сборную уже в 10:30 будет представлять Павел Коростылев. Он будет соревноваться в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метрах.

Также на медаль будет претендовать Виктория Ус, которая будет стартовать с четвертьфинала в экстрим-слаломе, а главные же пьедестальные надежды возлагаются на гимнастов Илью Ковтуна и Олега Верняева в упражнениях на брусьях.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 5 августа