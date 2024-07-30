Важный день для сборной Ротаня: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 30 июля
Во вторник, 30 июля, продолжается борьба за награды Олимпийских игр-2024. Этот день обещает быть очень насыщенным на соревнования и эмоции.
Спортсмены выступят сразу в 26-ти видах спорта. Из которых в восьми атлеты будут соревноваться за олимпийские награды в Париже, информирует 24 Канал.
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Новый шанс на медаль
Украина 30 июля будет представлена в восьми видах спорта. Однако медальные шансы будут только в женской командной шпаге, где честь нашей страны будут защищать Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.
Также наши атлеты будут соревноваться в теннисе, настольном теннисе, стрельбе из лука, бадминтоне, слаломе, боксе и футболе.
Где смотреть Олимпиаду-2024
Суспільне – официальный транслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Вещатель проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция Олимпиады-2024 30 июля
Четвертый соревновательный день Олимпиады-2024 начался! В 9:30 свои соревнования начали бадминтонисты.
Бадминтон
Четвертый соревновательный день Олимпиады-2024 начался! В 9:30 свои соревнования начали бадминтонисты.