Спортсмени виступлять одразу у 26-ти видах спорту. Із яких у восьми атлети будуть змагатись за олімпійські нагороди у Парижі, інформує 24 Канал.
До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 30 липня
Новий шанс на медаль
Україна 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Однак медальні шанси будуть лише у жіночій командній шпазі, де честь нашої країни захищатимуть Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.
Також наші атлети будуть змагатись у тенісі, настільному тенісі, стрільбі із лука, бадмінтоні, слаломі, боксі та футболі.
Де дивитися Олімпіаду-2024
Суспільне – офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Мовник проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 30 липня
Бадмінтон
Четвертий змагальний день Олімпіади-2024 розпочато! О 9:30 свої змагання розпочали бадмінтоністи.