Второй день Олимпиады в Париже: онлайн-трансляция соревнований 28 июля

В пятницу, 26 июля, состоялось торжественное открытие Олимпийских игр-2024. В программе второго олимпийского дня запланированы насыщенные противостояния.

Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали, пишет 24 канал.

Читайте также Расписание Олимпийских игр-2024: когда выступают украинцы 28 июля

Второй день Олимипады-2024

В рамках второго олимпийского дня состоятся соревнования в 25-ти видах спорта. Только 8 из них будут медальными:

фехтование, личная шпага (мужчины)

фехтование, личная рапира (женщины)

стрельба из лука, команды (женщины)

стрельба из пневматического пистолета 10 метров (мужчины/женщины)

плавание, брасс 100 метров (мужчины)

плавание, комплекс 400 метров (мужчины)

плавание, баттерфляй 100 метров (женщины)

дзюдо, до 66 килограммов (мужчины)

дзюдо, до 52 килограммов (женщины)

гребной слалом, байдарки-одиночки (женщины)

скейтбординг, стрит (женщины)

велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (женщины)

Украинские спортсмены будут представлены только в семи видах спорта: дзюдо (Богдан Ядов), стрельба (Сергей Кулиш), настольный теннис, одиночный разряд (Маргарита Песоцкая), теннис, одиночный разряд (Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк), теннис, парный разряд (Людмила Киченок / Надежда Киченок и Марта Костюк / Даяна Ястремская), велоспорт (Яна Беломоина), бадминтон, одиночный разряд (Полина Бугрова) и гребной слалом (Виктория Ус).

Где смотреть соревнования Олимпиады-2024

Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

телеканале Суспильне Спорт

региональных телеканалах Суспильного

сайте Суспильне Спорт

В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.

Онлайн-трансляция соревнований 28 июля