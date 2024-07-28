Французька столиця приймає вже 33-ті літні Олімпійські ігри. До Парижу з'їхалися близько 11 тисяч спортсменів з усього світу, щоб поборотися за бажані олімпійські медалі, пише 24 канал.

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Другий день Оліміпади-2024

В межах другого олімпійського дня відбудуться змагання у 25-ти видах спорту. Лише 8 з них будуть медальними:

фехтування, особиста шпага (чоловіки)

фехтування, особиста рапіра (жінки)

стрільба з лука, команди (жінки)

стрільба з пневматичного пістолета 10 метрів (чоловіки/жінки)

плавання, брас 100 метрів (чоловіки)

плавання, комплекс 400 метрів (чоловіки)

плавання, батерфляй 100 метрів (жінки)

дзюдо, до 66 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 52 кілограмів (жінки)

гребний слалом, байдарки-одиночки (жінки)

скейтбординг, стріт (жінки)

велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (жінки)

Українські спортсмени будуть представлені лише у семи видах спорту: дзюдо (Богдан Ядов), стрільба (Сергій Куліш), настільний теніс, одиночний розряд (Маргарита Песоцька), теніс, одиночний розряд (Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Марта Костюк), теніс, парний розряд (Людмила Кіченок / Надія Кіченок та Марта Костюк / Даяна Ястремська), велоспорт (Яна Беломоїна), бадмінтон, одиночний розряд (Поліна Бугрова) та гребний слалом (Вікторія Ус).

Де дивитися змагання Олімпіади-2024

Змагання Олімпійських ігор в Україні транслюватимуть у прямому ефірі. Офіційним телетранслятором турніру в Парижі в Україні є Суспільне. Безплатно змагання онлайн будуть транслювати одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Зокрема будуть доступні інформаційно-аналітичні студії. Загалом буде показано по 14 годин змагань із Франції на добу. Включення розпочинатимуться о 10-й ранку за київським часом і триватимуть до опівночі.

Онлайн-трансляція змагань 28 липня

Першим у сьогоднішньому дні з українців виступатиме Богдан Ядов у дзюдо (вагова категорія до 66 кг). Протистояння відбудеться в 11:00.