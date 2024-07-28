Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали, пишет 24 канал.

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Второй день Олимипады-2024

В рамках второго олимпийского дня состоятся соревнования в 25-ти видах спорта. Только 8 из них будут медальными:

  • фехтование, личная шпага (мужчины)
  • фехтование, личная рапира (женщины)
  • стрельба из лука, команды (женщины)
  • стрельба из пневматического пистолета 10 метров (мужчины/женщины)
  • плавание, брасс 100 метров (мужчины)
  • плавание, комплекс 400 метров (мужчины)
  • плавание, баттерфляй 100 метров (женщины)
  • дзюдо, до 66 килограммов (мужчины)
  • дзюдо, до 52 килограммов (женщины)
  • гребной слалом, байдарки-одиночки (женщины)
  • скейтбординг, стрит (женщины)
  • велоспорт, маунтинбайк кросс-кантри (женщины)

Украинские спортсмены будут представлены только в семи видах спорта: дзюдо (Богдан Ядов), стрельба (Сергей Кулиш), настольный теннис, одиночный разряд (Маргарита Песоцкая), теннис, одиночный разряд (Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк), теннис, парный разряд (Людмила Киченок / Надежда Киченок и Марта Костюк / Даяна Ястремская), велоспорт (Яна Беломоина), бадминтон, одиночный разряд (Полина Бугрова) и гребной слалом (Виктория Ус).

Где смотреть соревнования Олимпиады-2024

Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

  • телеканале Суспильне Спорт
  • региональных телеканалах Суспильного
  • сайте Суспильне Спорт

В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.

Онлайн-трансляция соревнований 28 июля

Богдан Ядов

Первым в сегодняшнем дне из украинцев будет выступать Богдан Ядов в дзюдо (весовая категория до 66 кг).

Соревнования второго олимпийского дня начнутся в 9:30.

Начнутся соревнования с мужского одиночного разряда бадбинтона и парного разряда женского.