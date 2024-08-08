Медальные схватки борцов в программе дня: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 8 августа
В четверг, 8 августа, состоится очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он станет уже тринадцатым на мультиспортивном турнире в Париже.
В этот день атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта. В тринадцати из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.
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Новый день на Играх-2024 для Украины
Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. При этом в трех из них наши атлеты будут иметь возможность выиграть награды.
Уже гарантировал себе медаль Парвиз Насибов. Борец греко-римского стиля в финале будет соревноваться за "золото" с представителем Ирана. А в схватке за "бронзу" выступит Жан Беленюк.
Также стоит отметить потенциальную борьбу за медали Камилы Конотоп в тяжелой атлетике и выступление в полуфинале мужского квартета на байдарках-четверках.
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 8 августа
Рыбачок финишировала 4-й в заезде в байдарке-одиночке на 200 метров. Такой же результат продемонстрировала Людмила Лузан. Параллельно Онофрийчук выступает в квалификации женского индивидуального многоборья. Таисия еще не выступала. Прямо сейчас продолжается полуфинал женского многоборья, в котором Украину представляет Евгения Казбекова.
Гребля
Такой результат не позволил украинкам напрямую квалифицироваться в 1/2 финала Олимпийских игр-2024. Эту путевку Лузан и Рыбачок будут добывать через четвертьфинальные заезды.
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивное скалолазание
Рыбачок финишировала 4-й в заезде в байдарке-одиночке на 200 метров. Такой же результат продемонстрировала Людмила Лузан.
Параллельно Онофрийчук выступает в квалификации женского индивидуального многоборья. Таисия еще не выступала.
Прямо сейчас продолжается полуфинал женского многоборья, в котором Украину представляет Евгения Казбекова.