Медальные схватки борцов в программе дня: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 8 августа

8 августа 2024, 12:20
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В четверг, 8 августа, состоится очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он станет уже тринадцатым на мультиспортивном турнире в Париже.

В этот день атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта. В тринадцати из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на Играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. При этом в трех из них наши атлеты будут иметь возможность выиграть награды.

Уже гарантировал себе медаль Парвиз Насибов. Борец греко-римского стиля в финале будет соревноваться за "золото" с представителем Ирана. А в схватке за "бронзу" выступит Жан Беленюк.

Также стоит отметить потенциальную борьбу за медали Камилы Конотоп в тяжелой атлетике и выступление в полуфинале мужского квартета на байдарках-четверках.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 8 августа

Гребля

Рыбачок финишировала 4-й в заезде в байдарке-одиночке на 200 метров. Такой же результат продемонстрировала Людмила Лузан.

Такой результат не позволил украинкам напрямую квалифицироваться в 1/2 финала Олимпийских игр-2024. Эту путевку Лузан и Рыбачок будут добывать через четвертьфинальные заезды.

Борьба

В 12:42 в борьбу вступит Василий Михайлов, который в рамках 1/8 финала поборется с Майлсом Амином из Сан-Марино (до 86 кг).

Художественная гимнастика

Параллельно Онофрийчук выступает в квалификации женского индивидуального многоборья. Таисия еще не выступала.

Спортивное скалолазание

Прямо сейчас продолжается полуфинал женского многоборья, в котором Украину представляет Евгения Казбекова.

Топ-10 медального зачета по состоянию на утро 8 августа

Автор: Денис Іваненко