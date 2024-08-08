В этот день атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта. В тринадцати из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на Играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. При этом в трех из них наши атлеты будут иметь возможность выиграть награды.

Уже гарантировал себе медаль Парвиз Насибов. Борец греко-римского стиля в финале будет соревноваться за "золото" с представителем Ирана. А в схватке за "бронзу" выступит Жан Беленюк.

Также стоит отметить потенциальную борьбу за медали Камилы Конотоп в тяжелой атлетике и выступление в полуфинале мужского квартета на байдарках-четверках.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 8 августа