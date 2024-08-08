Цього дня атлети будуть змагатися у 22 видах спорту. У тринадцяти з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.
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Новий день на Іграх-2024 для України
Українські спортсмени братимуть участь у шести дисциплінах. При цьому у трьох з них наші атлети матимуть можливість виграти нагороди.
Вже гарантував собі медаль Парвіз Насібов. Борець греко-римського стилю у фіналі змагатиметься за "золото" з представником Ірану. А в сутичці за "бронзу" виступить Жан Беленюк.
Також варто відзначити потенційну боротьбу за медалі Каміли Конотоп у важкій атлетиці та виступ у півфіналі чоловічого квартету на байдарках-четвірках.
Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт