Дебют Беленюка и финал Хижняка в программе дня: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 7 августа

В среду, 7 августа, состоится очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он станет уже двенадцатым на мультиспортивном турнире в Париже.

В этот день атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. В десяти из них на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на Олимпиаде-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в девяти дисциплинах. При этом в четырех из них будут иметь возможность выиграть награды

Уже гарантировал себе медаль боксер Александр Хижняк, который в финале будет соревноваться с казахом Нурбеком Оралбаем. Также имеем надежды на медали в ходьбе-эстафете с участием Ивана Банзерука и Людмилы Оляновской.

Отдельно стоит отметить дебютную схватку на Играх в Париже Жана Беленюка. Он начнет свой путь на турнире в 12:00.

Где смотреть Игры-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпиады-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 6 августа