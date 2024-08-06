В столице Франции близятся к завершению летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в Париж, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 7 августа

В среду, 7 августа, состоится двенадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 10 будут с медалями на кону:

легкая атлетика, 400 метров (мужчины)

легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (мужчины)

легкая атлетика, метание диска (мужчины)

легкая атлетика, прыжки с шестом (женщины)

легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета

тяжелая атлетика, 61 килограмм (мужчины)

тяжелая атлетика, 49 килограммов (мужчины)

бокс, до 63,5 килограммов (мужчины)

бокс, до 80 килограммов (мужчины)

греко-римская борьба, до 77 килограммов (мужчины)

греко-римская борьба, до 97 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 50 килограммов (женщины)

тхэквондо, до 58 килограммов (мужчины)

тхэквондо, до 49 килограммов (женщины)

синхронное плавание, акробатическая программа, группы

велоспорт, гонка преследования (мужчины)

велоспорт, командная гонка преследования (женщины)

парусный спорт, швертбот (мужчины)

парусный спорт, швертбот (женщины)

парусный спорт, швертбот (микст)

парусный спорт, многокорпусник (микст)

спортивное скалолазание, скорость (женщины)

скейтбординг, парк (мужчины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 7 августа будет представлена в девяти видах спорта. При этом в четырех из них наши спортсмены будут иметь возможность выиграть медаль.

Уже гарантировал себе медаль Александр Хижняк, украинец в финале по боксу будет соревноваться с казахом Нурбеком Оралбаем. Кроме того, имеем надежды на медали в ходьбе-эстафете с участием Ивана Банзерука и Людмилы Оляновской.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 7 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 08:30 Легкая атлетика, ходьба, марафон, смешанная эстафета Иван Банзерук, Людмила Оляновская 10:30 Гребной спринт, байдарки-одиночки (ж) Мария Повх 11:05 Легкая атлетика, прыжки в высоту (ж) Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко 12:00 Вольная борьба, до 50 килограммов (ж) Юи Сусаки – Оксана Ливач 12:00 Греко-римская борьба, до 67 килограммов (ж) Парвиз Насибов – Мате Немес 12:00 Греко-римская борьба, до 87 килограммов (ч) Чан Хайтао – Жан Беленюк 12:40 Гребной спринт, каноэ-одиночки 1000 метров (ч) Павел Алтухов 16:00 Прыжки в воду, трамплин 3 метра (ж) Виктория Кесар 23:50 Бокс, до 80 килограммов Нурбек Оралбай – Александр Хижняк

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: