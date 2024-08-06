Одиннадцатый соревновательный день в Париже: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 6 августа
Во вторник, 6 августа, начинается очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он обещает быть очень насыщенным и интересным для болельщиков со всего мира.
На спортивных площадках атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. В девяти из них на кону будут стоять медали, пишет 24 Канал.
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Новый день на играх-2024 для Украины
Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. Однако ни один из них не будет иметь возможность выиграть награду, а только будет соревноваться за выход за выход в медальные финалы.
Наша страна будет представлена в гребном спринте (байдарки-четверки и каноэ-двойки на 500 метров), скалолазании, вольной борьбе, спортивном скалолазании и легкой атлетике (400 метров с барьерами)
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 6 августа
Артур Фельфнер провалил первую попытку на старте квалификации. Впереди у него еще две попытки. Для выхода в финал Фельфнер должен или выполнить норматив (84 метра), или попасть в топ-12. Олег Кухарик и Игорь Трунов заняли третье место в заезде и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал. Им придется бороться в четвертьфинале. Оксана Ливач вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024. Она одолела Актенге Кеунимжаеву техническим преимуществом – 10:0. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров! Наши спортсменки финишировали вторыми в своем заезде, уступив лишь олимпийским чемпионкам из Китая. Полуфинал с их участием состоится в пятницу, 9 августа. Украинская мужская каяк-четверка не смогла напрямую пробиться в полуфинал, заняв в своем заезде четвертое место. Теперь наш экипаж будет добираться через четвертьфинал (заезд в 14:10).
Метание копья
Гребля
Спободная борьба
Гребля
Гребля
Артур Фельфнер провалил первую попытку на старте квалификации.
Впереди у него еще две попытки. Для выхода в финал Фельфнер должен или выполнить норматив (84 метра), или попасть в топ-12.
Олег Кухарик и Игорь Трунов заняли третье место в заезде и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал. Им придется бороться в четвертьфинале.
Оксана Ливач вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024.
Она одолела Актенге Кеунимжаеву техническим преимуществом – 10:0.
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров! Наши спортсменки финишировали вторыми в своем заезде, уступив лишь олимпийским чемпионкам из Китая.
Полуфинал с их участием состоится в пятницу, 9 августа.
Украинская мужская каяк-четверка не смогла напрямую пробиться в полуфинал, заняв в своем заезде четвертое место. Теперь наш экипаж будет добираться через четвертьфинал (заезд в 14:10).