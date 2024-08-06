Одиннадцатый соревновательный день в Париже: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 6 августа

Во вторник, 6 августа, начинается очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он обещает быть очень насыщенным и интересным для болельщиков со всего мира.

На спортивных площадках атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. В девяти из них на кону будут стоять медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. Однако ни один из них не будет иметь возможность выиграть награду, а только будет соревноваться за выход за выход в медальные финалы.

Наша страна будет представлена в гребном спринте (байдарки-четверки и каноэ-двойки на 500 метров), скалолазании, вольной борьбе, спортивном скалолазании и легкой атлетике (400 метров с барьерами)

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 6 августа