Одиннадцатый соревновательный день в Париже: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 6 августа

6 августа 2024, 10:02
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Во вторник, 6 августа, начинается очередной соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он обещает быть очень насыщенным и интересным для болельщиков со всего мира.

На спортивных площадках атлеты будут соревноваться в 20 видах спорта. В девяти из них на кону будут стоять медали, пишет 24 Канал.

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Новый день на играх-2024 для Украины

Украинские спортсмены будут участвовать в шести дисциплинах. Однако ни один из них не будет иметь возможность выиграть награду, а только будет соревноваться за выход за выход в медальные финалы.

Наша страна будет представлена в гребном спринте (байдарки-четверки и каноэ-двойки на 500 метров), скалолазании, вольной борьбе, спортивном скалолазании и легкой атлетике (400 метров с барьерами)

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 6 августа

Метание копья

Артур Фельфнер провалил первую попытку на старте квалификации.

Впереди у него еще две попытки. Для выхода в финал Фельфнер должен или выполнить норматив (84 метра), или попасть в топ-12.

Гребля

Олег Кухарик и Игорь Трунов заняли третье место в заезде и не смогли напрямую квалифицироваться в полуфинал. Им придется бороться в четвертьфинале.

Спободная борьба

Оксана Ливач вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024.

Она одолела Актенге Кеунимжаеву техническим преимуществом – 10:0.

Гребля

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок прошли в полуфинал Олимпиады-2024 в каноэ-двойке на дистанции 500 метров! Наши спортсменки финишировали вторыми в своем заезде, уступив лишь олимпийским чемпионкам из Китая.

Полуфинал с их участием состоится в пятницу, 9 августа.

Гребля

Украинская мужская каяк-четверка не смогла напрямую пробиться в полуфинал, заняв в своем заезде четвертое место. Теперь наш экипаж будет добираться через четвертьфинал (заезд в 14:10).

Топ-10 медального зачета Олимпиады-2024 по состоянию на утро 6 августа

Автор: Денис Іваненко