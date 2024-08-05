В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 6 августа

Во вторник, 6 августа, состоится одиннадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:

  • легкая атлетика, 1500 метров (мужчины)
  • легкая атлетика, прыжки в длину (мужчины)
  • легкая атлетика, 200 метров (женщины)
  • легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины)
  • легкая атлетика, метание молота (женщины)
  • прыжки в воду, вышка 10 метров (женщины)
  • бокс, до 60 килограммов (женщины)
  • греко-римская борьба, до 60 килограммов (мужчины)
  • греко-римская борьба, до 130 килограммов (мужчины)
  • вольная борьба, до 68 килограммов (женщины)
  • серфинг (мужчины)
  • серфинг (женщины)
  • конный спорт, личный конкур
  • скейтбординг, парк (женщины)
  • велоспорт, трековые велогонки, командный спринт (мужчины)
  • парусный спорт, швертбот (мужчины)
  • парусный спорт, швертбот (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 6 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом ни один из наших спортсменов не будет иметь возможность выиграть медаль.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 6 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:30 Гребной спринт, байдарки-четверки 500 метров (ч) Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин
11:00 Скалолазание, болдеринг (ч) Евгения Казбекова
12:00 Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
12:00 Вольная борьба, до 50 килограммов (ж) Актенге Кеунимаева – Оксана Ливач
12:30 Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ч) Олег Кухарик, Игорь Трунов
14:00 Спортивное скалолазание, скорость (ч) Ярослав Ткач
21:05 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжикова

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт