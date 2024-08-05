В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 6 августа

Во вторник, 6 августа, состоится одиннадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:

легкая атлетика, 1500 метров (мужчины)

легкая атлетика, прыжки в длину (мужчины)

легкая атлетика, 200 метров (женщины)

легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины)

легкая атлетика, метание молота (женщины)

прыжки в воду, вышка 10 метров (женщины)

бокс, до 60 килограммов (женщины)

греко-римская борьба, до 60 килограммов (мужчины)

греко-римская борьба, до 130 килограммов (мужчины)

вольная борьба, до 68 килограммов (женщины)

серфинг (мужчины)

серфинг (женщины)

конный спорт, личный конкур

скейтбординг, парк (женщины)

велоспорт, трековые велогонки, командный спринт (мужчины)

парусный спорт, швертбот (мужчины)

парусный спорт, швертбот (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 6 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом ни один из наших спортсменов не будет иметь возможность выиграть медаль.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 6 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:30 Гребной спринт, байдарки-четверки 500 метров (ч) Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин 11:00 Скалолазание, болдеринг (ч) Евгения Казбекова 12:00 Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ж) Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок 12:00 Вольная борьба, до 50 килограммов (ж) Актенге Кеунимаева – Оксана Ливач 12:30 Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ч) Олег Кухарик, Игорь Трунов 14:00 Спортивное скалолазание, скорость (ч) Ярослав Ткач 21:05 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжикова

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: