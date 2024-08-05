В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 6 августа
Во вторник, 6 августа, состоится одиннадцатый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 20-ти видах спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:
- легкая атлетика, 1500 метров (мужчины)
- легкая атлетика, прыжки в длину (мужчины)
- легкая атлетика, 200 метров (женщины)
- легкая атлетика, 3000 метров с препятствиями (женщины)
- легкая атлетика, метание молота (женщины)
- прыжки в воду, вышка 10 метров (женщины)
- бокс, до 60 килограммов (женщины)
- греко-римская борьба, до 60 килограммов (мужчины)
- греко-римская борьба, до 130 килограммов (мужчины)
- вольная борьба, до 68 килограммов (женщины)
- серфинг (мужчины)
- серфинг (женщины)
- конный спорт, личный конкур
- скейтбординг, парк (женщины)
- велоспорт, трековые велогонки, командный спринт (мужчины)
- парусный спорт, швертбот (мужчины)
- парусный спорт, швертбот (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 6 августа будет представлена в шести видах спорта. При этом ни один из наших спортсменов не будет иметь возможность выиграть медаль.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 6 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:30
|Гребной спринт, байдарки-четверки 500 метров (ч)
|Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин
|11:00
|Скалолазание, болдеринг (ч)
|Евгения Казбекова
|12:00
|Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ж)
|Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок
|12:00
|Вольная борьба, до 50 килограммов (ж)
|Актенге Кеунимаева – Оксана Ливач
|12:30
|Гребной спринт, каноэ-двойки 500 метров (ч)
|Олег Кухарик, Игорь Трунов
|14:00
|Спортивное скалолазание, скорость (ч)
|Ярослав Ткач
|21:05
|Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж)
|Анна Рыжикова
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине являются Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт