В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 5 августа

В понедельник, 5 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21 виде спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:

стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (мужчины)

стрельба, скит (женщины)

спортивная гимнастика, бруса (мужчины)

спортивная гимнастика, перекладина (мужчины)

спортивная гимнастика, бревно (женщины)

спортивная гимнастика, вольные упражнения (женщины)

легкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины)

легкая атлетика, 800 метров (женщины)

легкая атлетика, 5000 метров (женщины)

легкая атлетика, метание диска (женщины)

баскетбол, 3х3 (мужчины)

баскетбол, 3х3 (женщины)

гребной слалом, экстрим-слалом (мужчины)

гребной слалом, экстрим-слалом (женщины)

велоспорт, трековые гонки, командный спринт (женщины)

триатлон, смешанная эстафета

серфинг (мужчины)

серфинг (женщины)

бадминтон, одиночный разряд (мужчины)

бадминтон, одиночный разряд (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 5 августа будет представлена в семи видах спорта. Три из них могут принести нашей стране медаль. Павел Коростылев выступит в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метрах.

В свою очередь Виктория Ус будет стартовать с четвертьфинала в экстрим-слаломе. Главные же надежды возлагаем на гимнастов Илью Ковтуна и Олега Верняева, которые будут выполнять упражнения на брусьях.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 5 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 10:30 Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч) Павел Коростылев 11:00 Прыжки в воду, вышка 10 метров (ж) София Лискун 11:50 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжкова, Виктория Ткачук 12:20 Легкая атлетика, 400 метров (ч) Александр Погорелко 12:45 Спортивная гимнастика, бруса (ч) Илья Ковтун, Олег Верняев 16:00 Вольная борьба, до 68 килограммов (ж) Татьяна Рижко – Ниша Ниша 16:30

17:15

17:45 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: