В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.

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Расписание на 5 августа

В понедельник, 5 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21 виде спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:

  • стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (мужчины)
  • стрельба, скит (женщины)
  • спортивная гимнастика, бруса (мужчины)
  • спортивная гимнастика, перекладина (мужчины)
  • спортивная гимнастика, бревно (женщины)
  • спортивная гимнастика, вольные упражнения (женщины)
  • легкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины)
  • легкая атлетика, 800 метров (женщины)
  • легкая атлетика, 5000 метров (женщины)
  • легкая атлетика, метание диска (женщины)
  • баскетбол, 3х3 (мужчины)
  • баскетбол, 3х3 (женщины)
  • гребной слалом, экстрим-слалом (мужчины)
  • гребной слалом, экстрим-слалом (женщины)
  • велоспорт, трековые гонки, командный спринт (женщины)
  • триатлон, смешанная эстафета
  • серфинг (мужчины)
  • серфинг (женщины)
  • бадминтон, одиночный разряд (мужчины)
  • бадминтон, одиночный разряд (женщины)

Календарь украинцев

Украина на Олимпийских играх 5 августа будет представлена в семи видах спорта. Три из них могут принести нашей стране медаль. Павел Коростылев выступит в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метрах.

В свою очередь Виктория Ус будет стартовать с четвертьфинала в экстрим-слаломе. Главные же надежды возлагаем на гимнастов Илью Ковтуна и Олега Верняева, которые будут выполнять упражнения на брусьях.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 5 августа:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ
10:30 Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч) Павел Коростылев
11:00 Прыжки в воду, вышка 10 метров (ж) София Лискун
11:50 Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж) Анна Рыжкова, Виктория Ткачук
12:20 Легкая атлетика, 400 метров (ч) Александр Погорелко
12:45 Спортивная гимнастика, бруса (ч) Илья Ковтун, Олег Верняев
16:00 Вольная борьба, до 68 килограммов (ж) Татьяна Рижко – Ниша Ниша
16:30
17:15
17:45		 Гребной слалом, экстрим-слалом (ж) Виктория Ус

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:

  • канал СуспільнеСпорт
  • региональные каналы Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт