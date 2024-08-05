В Париже не останавливаются ни на мгновение летние Олимпийские игры-2024. Спортсмены почти из всех стран мира приехали в столицу Франции, чтобы определить судьбу 329-ти комплектов медалей, пишет 24 Канал.
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Расписание на 5 августа
В понедельник, 5 августа, состоится девятый игровой день в Париже. Соревнования пройдут в 21 виде спорта. Из них 9 будут с медалями на кону:
- стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (мужчины)
- стрельба, скит (женщины)
- спортивная гимнастика, бруса (мужчины)
- спортивная гимнастика, перекладина (мужчины)
- спортивная гимнастика, бревно (женщины)
- спортивная гимнастика, вольные упражнения (женщины)
- легкая атлетика, прыжки с шестом (мужчины)
- легкая атлетика, 800 метров (женщины)
- легкая атлетика, 5000 метров (женщины)
- легкая атлетика, метание диска (женщины)
- баскетбол, 3х3 (мужчины)
- баскетбол, 3х3 (женщины)
- гребной слалом, экстрим-слалом (мужчины)
- гребной слалом, экстрим-слалом (женщины)
- велоспорт, трековые гонки, командный спринт (женщины)
- триатлон, смешанная эстафета
- серфинг (мужчины)
- серфинг (женщины)
- бадминтон, одиночный разряд (мужчины)
- бадминтон, одиночный разряд (женщины)
Календарь украинцев
Украина на Олимпийских играх 5 августа будет представлена в семи видах спорта. Три из них могут принести нашей стране медаль. Павел Коростылев выступит в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 метрах.
В свою очередь Виктория Ус будет стартовать с четвертьфинала в экстрим-слаломе. Главные же надежды возлагаем на гимнастов Илью Ковтуна и Олега Верняева, которые будут выполнять упражнения на брусьях.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 5 августа:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|10:30
|Стрельба, скорострельный пистолет 25 метров (ч)
|Павел Коростылев
|11:00
|Прыжки в воду, вышка 10 метров (ж)
|София Лискун
|11:50
|Легкая атлетика, 400 метров с барьерами (ж)
|Анна Рыжкова, Виктория Ткачук
|12:20
|Легкая атлетика, 400 метров (ч)
|Александр Погорелко
|12:45
|Спортивная гимнастика, бруса (ч)
|Илья Ковтун, Олег Верняев
|16:00
|Вольная борьба, до 68 килограммов (ж)
|Татьяна Рижко – Ниша Ниша
|16:30
17:15
17:45
|Гребной слалом, экстрим-слалом (ж)
|Виктория Ус
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал СуспільнеСпорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт