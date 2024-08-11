Последний шанс Украины пополнить свою медальную копилку: онлайн-трансляция Игр-2024 11 августа
В воскресенье, 11 августа, состоится шестнадцатый соревновательный день на XXXIII летних Олимпийских играх. Он станет последним на мультиспортивном турнире в Париже.
В этот день атлеты будут соревноваться в 9 видах спорта. В каждом из них, конечно же, на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.
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Кто из Украины будет соревноваться в последний день Олимпиады-2024
Наша страна на Олимпийских играх 11 августа будет представлена лишь одним спортсменом. Шансы на "бронзу" сохраняет Мураз Мчедлидзе в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.
Уроженец Днепра выйдет на утешительную схватку против Николааса де Ланге из Южной Африки. В случае победы наш атлет сразится в поединке за "бронзу" против азербайджанца Магомедхана Магомедова. Первый бой состоится не раньше 12:20 по Киеву.
Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспильное вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:
- канал Суспильное Спорт
- региональные каналы Суспильного
- сайт Суспильное Спорт
- ютуб-канал Суспильное Спорт