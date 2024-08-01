Україна буде представлена у шести видах спорту. В усіх із них наші спортсмени боротимуться за медалі, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 1 серпня

Гарні шанси на другу медаль у Парижі

Ігор Главан о 8:30 розпочав змагання зі спортивної ходьби на 20 кілограмів. О 10:00 стартують наші дівчата.

О 10:30 Сергій Куліш боротиметься у фіналі зі стрільби з гвинтівки на відстані 50 метрів. У кваліфікації українець показав третій результат. Також Єлизавета Литвиненко змагатиметься у дзюдо (до 78 кілограмів), а Вероніка Марченко у стрільбі із лука.

Владислав Бухов виступить у запливі на 50 метрів вільним стилем. А сестри Кіченок спробують пробитись до півфіналу Олімпійських ігор-2024 у парному розряді. Людмила та Надія залишились єдиними українками у змаганнях із тенісу.

Де дивитися змагання Олімпіади-2024

Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:

телеканалі Суспільне Спорт

регіональних телеканалах Суспільного

сайті Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 1 серпня

Спортивна ходьба Вже о 10:00 на цю дистанцію вийдуть жінки. Україну представлятимуть одразу три спортсменки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук та Олена Собчук.