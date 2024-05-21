Сколько украинских спортсменов поедут на Олимпиаду-2024: в Минспорте назвали число участников

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартуют 26 июля. В мировых мультиспортивных соревнованиях примут участие атлеты из Украины.

Украина официально примет участие в Олимпиаде-2024. Об этом накануне заявили глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

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Бедный назвал количество украинских олимпийцев

Также Матвей Бедный сообщил ориентировочное количество украинских спортсменов, которые поедут на Игры-2024 в Париж.

По состоянию на сегодня около 100 наших спортсменов будут участниками этой Олимпиады,

– заявил глава Минспорта в эфире телемарафона "Единые новости".

Бедный подтвердил позицию Украины относительно российских спортсменов. Представителей страны-агрессора не должно быть на мировых соревнованиях. Пока нет окончательной информации об участии в Олимпиаде российских атлетов.

Международный олимпийский комитет должен тщательно проверить всех "нейтральных" спортсменов, которые получили лицензии. Только тогда станет известно, кто именно из атлетов с российским и белорусским паспортом будет соревноваться в Париже.

Глава Минспорта отметил, что на Игры не попадет ни один российский чиновник. Кроме того, спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать в официальной церемонии открытия Олимпиады-2024.

"Это не будет команда из России, это будет группа людей под непонятным флагом, в непонятного цвета одежде, вместо гимна у них будет какая-то придуманная под них мелодия. Это будет, собственно, символ того, что российский покрытый позором флаг в результате их преступлений, которые они совершают в Украине, не является приемлемым на любой международной арене", – заявил Бедный.

Сколько украинских спортсменов отобрались на ОИ-2024

По состоянию на 21 мая известно, что на Олимпиаду-2024 отобрались 103 атлета из Украины.