Україна офіційно візьме участь в Олімпіаді-2024. Про це напередодні заявили очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний та президент НОК України Вадим Гутцайт.

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Бідний назвав кількість українських олімпійців

Також Матвій Бідний повідомив орієнтовну кількість українських спортсменів, які поїдуть на Ігри-2024 в Париж.

Станом на сьогодні близько 100 наших спортсменів будуть учасниками цієї Олімпіади,

– заявив очільник Мінспорту в етері телемарафону "Єдині новини".

Бідний підтвердив позицію України щодо російських спортсменів. Представників країни-агресорки не повинно бути на світових змаганнях. Наразі немає остаточної інформації про участь в Олімпіаді російських атлетів.

Міжнародний олімпійський комітет повинен ретельно перевірити усіх "нейтральних" спортсменів, які здобули ліцензії. Лише тоді стане відомо, хто саме з атлетів з російським та білоруським паспортом змагатиметься в Парижі.

Очільник Мінспорту зауважив, що на Ігри не потрапить жоден російський чиновник. Крім того, спортсмени з Росі та Білорусі не братимуть участь в офіційній церемонії відкриття Олімпіади-2024.

"Це не буде команда з Росії, це буде група людей під незрозумілим прапором, у незрозумілого кольору одязі, замість гімну у них буде якась вигадана під них мелодія. Це буде, власне, символ того, що російський вкритий ганьбою прапор внаслідок їх злочинів, які вони чинять в Україні, не є прийнятним на будь-якій міжнародній арені", – заявив Бідний.

Скільки українських спортсменів відібралися на ОІ-2024

Станом на 21 травня відомо, що на Олімпіаду-2024 відібралися 103 атлети з України.