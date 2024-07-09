Исторический антирекорд: сколько спортсменов будут представлять Украину на Играх-2024

9 июля 2024, 13:01
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Источник:

Media Center Ukraine

В пятницу, 26 июля, начнется летняя Олимпиада. Она состоится в Париже и продлится до 11 августа.

Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях. Это произошло во время пресс-конференции, посвященной подготовке украинских атлетов к Олимпийским играм-2024.

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Наименьшее представительство Украины в истории

Президент НОК Украины заявил, что уже была подана окончательная заявка "сине-желтых" на турнир. Общее количество украинских спортсменов, которые будут соревноваться на Играх в Париже – 140.

Это наименьшее представительство в истории Украины на Олимпиадах. Предыдущий антирекорд был на Играх в Токио-2021 – 155 атлетов.

Всего украинцы будут соревноваться в 23 видах спорта. Больше всего наших спортсменов будет представлено в легкой атлетике.

Состав сборной Украины на Игры-2024 по видам спорта

  • Легкая атлетика – 25
  • Футбол – 18
  • Прыжки в воду – 9
  • Гребля (на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9
  • Борьба – 9
  • Фехтование – 6 (+2 запасные)
  • Художественная гимнастика – 6
  • Академическая гребля – 6
  • Спортивная гимнастика – 6
  • Стрельба (пулевая и стендовая) – 6
  • Теннис – 6
  • Плавание – 5
  • Дзюдо – 5
  • Велоспорт – 4
  • Бокс – 3
  • Брейкинг – 3
  • Современное пятиборье – 3
  • Настольный теннис – 3
  • Скалолазание – 2
  • Артистическое плавание – 2
  • Стрельба из лука – 2
  • Бадминтон – 1
  • Тяжелая атлетика – 1

Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная Украины заняла 44-е место в общем медальном зачете. Тогда наши спортсмены завоевали 19 наград ("золото" – 1, "серебро" – 6, "бронза" – 12).

Автор: Денис Іваненко