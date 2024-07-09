Исторический антирекорд: сколько спортсменов будут представлять Украину на Играх-2024

В пятницу, 26 июля, начнется летняя Олимпиада. Она состоится в Париже и продлится до 11 августа.

Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях. Это произошло во время пресс-конференции, посвященной подготовке украинских атлетов к Олимпийским играм-2024.

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Наименьшее представительство Украины в истории

Президент НОК Украины заявил, что уже была подана окончательная заявка "сине-желтых" на турнир. Общее количество украинских спортсменов, которые будут соревноваться на Играх в Париже – 140.

Это наименьшее представительство в истории Украины на Олимпиадах. Предыдущий антирекорд был на Играх в Токио-2021 – 155 атлетов.

Всего украинцы будут соревноваться в 23 видах спорта. Больше всего наших спортсменов будет представлено в легкой атлетике.

Состав сборной Украины на Игры-2024 по видам спорта

Легкая атлетика – 25

Футбол – 18

Прыжки в воду – 9

Гребля (на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9

Борьба – 9

Фехтование – 6 (+2 запасные)

Художественная гимнастика – 6

Академическая гребля – 6

Спортивная гимнастика – 6

Стрельба (пулевая и стендовая) – 6

Теннис – 6

Плавание – 5

Дзюдо – 5

Велоспорт – 4

Бокс – 3

Брейкинг – 3

Современное пятиборье – 3

Настольный теннис – 3

Скалолазание – 2

Артистическое плавание – 2

Стрельба из лука – 2

Бадминтон – 1

Тяжелая атлетика – 1

Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная Украины заняла 44-е место в общем медальном зачете. Тогда наши спортсмены завоевали 19 наград ("золото" – 1, "серебро" – 6, "бронза" – 12).