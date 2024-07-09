Вадим Гутцайт повідомив остаточну кількість спортсменів, які представлять нашу країну на змаганнях. Це сталося під час пресконференції, присвяченій підготовці українських атлетів до Олімпійських ігор-2024.

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Найменше представництво України в історії

Президент НОК України заявив, що вже була подана остаточна заявка "синьо-жовтих" на турнір. Загальна кількість українських спортсменів, які будуть змагатися на Іграх у Парижі – 140.

Це найменше представництво в історії України на Олімпіадах. Попередній антирекорд був на Іграх у Токіо-2021 – 155 атлетів.

Всього українці будуть змагатися у 23 видах спорту. Найбільше наших спортсменів буде представлено в легкій атлетиці.

Склад збірної України на Ігри-2024 за видами спорту

  • Легка атлетика – 25
  • Футбол – 18
  • Стрибки у воду – 9
  • Веслування (на байдарках і каное та веслувальний слалом) – 9
  • Боротьба – 9
  • Фехтування – 6 (+2 запасні)
  • Художня гімнастика – 6
  • Академічне веслування – 6
  • Спортивна гімнастика – 6
  • Стрільба (кульова та стендова) – 6
  • Теніс – 6
  • Плавання – 5
  • Дзюдо – 5
  • Велоспорт – 4
  • Бокс – 3
  • Брейкінг – 3
  • Сучасне п'ятиборство – 3
  • Настільний теніс – 3
  • Скелелазіння – 2
  • Артистичне плавання – 2
  • Стрільба з лука – 2
  • Бадмінтон – 1
  • Важка атлетика – 1

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Токіо збірна України посіла 44-те місце в загальному медальному заліку. Тоді наші спортсмени здобули 19 нагород ("золото" – 1, "срібло" – 6, "бронза" – 12).