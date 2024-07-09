Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят нашу страну на соревнованиях. Это произошло во время пресс-конференции, посвященной подготовке украинских атлетов к Олимпийским играм-2024.
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Наименьшее представительство Украины в истории
Президент НОК Украины заявил, что уже была подана окончательная заявка "сине-желтых" на турнир. Общее количество украинских спортсменов, которые будут соревноваться на Играх в Париже – 140.
Это наименьшее представительство в истории Украины на Олимпиадах. Предыдущий антирекорд был на Играх в Токио-2021 – 155 атлетов.
Всего украинцы будут соревноваться в 23 видах спорта. Больше всего наших спортсменов будет представлено в легкой атлетике.
Состав сборной Украины на Игры-2024 по видам спорта
- Легкая атлетика – 25
- Футбол – 18
- Прыжки в воду – 9
- Гребля (на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9
- Борьба – 9
- Фехтование – 6 (+2 запасные)
- Художественная гимнастика – 6
- Академическая гребля – 6
- Спортивная гимнастика – 6
- Стрельба (пулевая и стендовая) – 6
- Теннис – 6
- Плавание – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт – 4
- Бокс – 3
- Брейкинг – 3
- Современное пятиборье – 3
- Настольный теннис – 3
- Скалолазание – 2
- Артистическое плавание – 2
- Стрельба из лука – 2
- Бадминтон – 1
- Тяжелая атлетика – 1
Напомним, что на Олимпиаде в Токио сборная Украины заняла 44-е место в общем медальном зачете. Тогда наши спортсмены завоевали 19 наград ("золото" – 1, "серебро" – 6, "бронза" – 12).